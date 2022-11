Usa: elezioni medio termine, sale popolarità dei repubblicani tra comunità latina e afroamericana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano sta registrando maggiori consensi rispetto al passato da parte delle comunità latina e afroamericana negli Stati Uniti, in vista delle elezioni di medio termine in programma per domani. Stando ad un sondaggio condotto dal “Wall Street Journal”, il 17 per cento degli elettori afroamericani ha dichiarato di voler votare per un candidato repubblicano. Si tratta di un aumento significativo rispetto agli otto punti percentuali registrati alle elezioni presidenziali del 2020 e alle elezioni di medio termine del 2018. Per quanto riguarda la comunità latina, ad ottobre i democratici sono in testa con cinque punti percentuali di scarto, rispetto agli undici di agosto. Stando al sondaggio, il calo di consensi è da imputare prevalentemente alla crescente preoccupazione dei cittadini per il futuro dell’economia e per l’inflazione galoppante. Un fattore importante, inoltre, è rappresentato dal grado di istruzione degli elettori: il 61 per cento dei cittadini di etnia latina in possesso di una laurea ha dichiarato di voler votare per un candidato democratico, mentre i repubblicani sono più popolari tra le persone con un minore grado di istruzione. (Was)