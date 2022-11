Speciale energia: Ucraina, Ukrenergo annuncia nuovi razionamenti dell'energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ukrenergo, operatore dell’energia elettrica dell’Ucraina, ha annunciato nuove misure di razionamento energetico che prevedono interruzioni delle forniture “quando necessario” nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv e Poltava. In una nota su Telegram, Ukrenergo ha fatto sapere che queste ulteriori restrizioni sono state rese necessarie dal fatto che il consumo di energia elettrica nelle ore mattutine è stato del 6,2 per cento in più rispetto allo scorso sabato 29 ottobre e del 4,4 in più. Il sistema energetico ucraino è stato messo a dura prova dalle recenti ondate di attacchi russi contro le più importanti infrastrutture energetiche del Paese, tanto che secondo le autorità le apparecchiature per le riparazioni sono in fase di esaurimento. (Kiu)