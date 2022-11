Speciale energia: ministro Esteri romeno, forniamo a Moldova 90 per cento fabbisogno elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania fornisce oltre il 90 per cento del fabbisogno di elettricità della Moldova e aiuta anche il Paese con olio combustibile e legna da ardere. Lo ha affermato il ministro degli Esteri romeno Bogdan Aurescu all'emittente televisiva "Digi24". "La situazione è grave, perché al momento la Moldova ha una situazione energetica molto difficile, essendo dipendente al 100 per cento da risorse esterne sia in termini di gas che di elettricità. In termini di elettricità, la Romania fornisce già, credo, oltre il 90 per cento di consumatori moldavi hanno bisogno in questo momento", ha detto Aurescu. Il ministro ha affermato che la Romania ha anche aiutato la Moldova con la fornitura di olio combustibile e legna da ardere. "Il governo ha stanziato 130 mila metri cubi di legna da ardere su richiesta della Moldova. Continuiamo a fare appello alla comunità internazionale affinché fornisca sovvenzioni alla Moldova in modo che possa acquistare energia sul mercato libero", ha aggiunto il ministro. (Rob)