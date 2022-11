Speciale energia: Egitto-Emirati, terminato impianto solare a Sharm el Sheikh alla vigilia della Cop27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infinity Power Holding, una joint venture tra la società emiratina di energia pulita Masdar e la compagnia egiziana Infinity specializzata in rinnovabili, ha annunciato di aver completato la costruzione di un impianto solare a Sharm el Sheikh, città egiziana sul Mar Rosso che ospiterà la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite Cop 27. L’impianto è stato messo in funzione, ha fatto sapere Masdar, precisando che la capacità di produzione è pari a 11.723 megawattora all'anno, il che significa che si potrà fornire energia a oltre 5.000 abitazioni, riducendo le emissioni di anidride carbonica di oltre 4.000 tonnellate all'anno. La società emiratina ha precisato che l’impianto continuerà a funzionare anche dopo la Conferenza. Sultan al Jaber, ministro degli Emirati Arabi Uniti dell'Industria e della Tecnologia avanzata, inviato speciale per i cambiamenti climatici e presidente di Masdar, ha evidenziato come la società sia divenuta un partner per molti dei più importanti progetti di energia pulita dell'Egitto. “Sono orgoglioso di poter fornire energia pulita per supportare la Cop27 attraverso la nostra piattaforma Infinity Power”, ha affermato Al Jaber, aggiungendo: "Gli Emirati Arabi Uniti e l'Egitto condividono un impegno comune: espandere la fornitura di energia rinnovabile e sostenere una crescita economica sostenibile". (Res)