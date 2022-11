Speciale energia: Christiansen (Maersk), industria petrolifera frena la transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria petrolifera sta frenando la transizione energetica nelle catene di approvvigionamento globali. Lo ha affermato il responsabile per la decarbonizzazione di Maersk, Morten Bo Christiansen, in un’intervista al quotidiano “Financial Times”. Maersk, gruppo danese che ha attività in diversi settori, principalmente trasporto marittimo, energia e cantieristica navale, ha rischiato di non avere, al momento, le forniture di metanolo verde necessarie per alimentare le navi a zero emissioni di CO2, e per questo motivo ha firmato un accordo con il governo spagnolo per esplorare la produzione di energia pulita. “Oggi compriamo il nostro carburante dalle compagnie petrolifere. Ma non ci hanno offerto metanolo verde a un prezzo che possiamo accettare", ha detto Christiansen. “Ci saremmo aspettati che i nostri attuali fornitori ci avrebbero aiutato a trovare nuova linfa. Ma finora non è stato così”, ha spiegato il dirigente aziendale. (Rel)