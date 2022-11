Speciale energia: Germania, Lindner, siamo determinati ad attutire aumento costi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Germania è determinato ad attutire l'aumento dei costi energetici per i consumatori e le aziende con uno scudo di difesa economica completo. Lo ha scritto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, in un editoriale pubblicato su “Wirtschafts Woche”, un settimanale economico pubblicato in Germania. “Stiamo fornendo una somma fino a 200 miliardi di euro per questo scudo fino al 2024. In questo modo aiutiamo direttamente le persone e le aziende. La stabilità finanziaria sostenibile dello Stato tedesco viene preservata e le riserve fiscali della Germania non si stanno esaurendo. Questo è il modo in cui manteniamo la nostra capacità di agire e la garantiamo per il futuro”, ha scritto Lindner. Il ministro ha parlato di una serie di spese aggiuntive di cui lo Stato si farà carico per contrastare “le conseguenze economiche della guerra energetica di Putin contro il nostro Paese” e che saranno inserite nel Fondo di stabilizzazione economica. Tali spese “potranno servire solo a prevenire rotture strutturali. Potranno essere utilizzate solo per la gestione immediata delle crisi”, ha spiegato Lindner, secondo cui così si evita ulteriore indebitamento per tutte le spese che non sono direttamente correlate all'andamento dei prezzi dell'energia. (Geb)