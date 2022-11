Speciale energia: Francia, ministra Energia chiede a Edf di aumentare produzione da dighe e parchi eolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per la Transizione energetica francese, Agnes Pannier-Runacher, ha inviato una lettera all’amministratore delegato di Edf, Jean-Bernard Lévy, di sfruttare la produzione da dighe e parchi eolici per facilitare la fornitura di elettricità nel periodo invernale. Il governo vuole fare più affidamento su dighe e turbine eoliche per superare l'inverno senza intoppi e, per questo motivo, ha chiesto a Edf e anche alle altre aziende energetiche di adottare misure per favorire la produzione da questi impianti per facilitare l'approvvigionamento dopo l'annuncio della prolungata indisponibilità di alcuni reattori nucleari. Pannier-Runacher ha chiesto "di fare il possibile per creare nuovo spazio di manovra per superare l'inverno", che "passa, in particolare, massimizzando la “produzione da fonti rinnovabili dell'azienda". (Frp)