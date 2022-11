Speciale scuola: Roma, assessora Scuola, con direttiva su residenza Capitale città più giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma prende parte e consente di derogare all'articolo 5 del decreto Lupi per le persone in condizioni di vulnerabilità e disagio abitativo. È un momento molto importante e un passo di civiltà: la dignità delle persone viene sempre prima. A dichiararlo è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, commentando la firma della direttiva da parte del sindaco, Roberto Gualtieri. "Garantire l'accesso ai servizi pubblici essenziali, come acqua ed energia, e ai servizi di base come medico di famiglia e servizi scolastici significa indicare un'idea precisa della cittadinanza fondata sul valore della vita e della dignità umana. È una battaglia – prosegue Pratelli- che mi sta particolarmente a cuore e su cui sono impegnata da tempo a sostegno delle associazioni e dei movimenti che da anni si battono per il superamento di un dispositivo escludente e feroce, quello appunto dell'articolo 5 del Decreto Lupi. Grazie all'impegno delle associazioni, dell'aula Giulio Cesare che ha tracciato la strada con una scelta netta già qualche mese fa, al lavoro dell'assessore Zevi e alla determinazione del Sindaco, Roma è una città più giusta", ha poi concluso. (Com)