Speciale scuola: Roma, De Santis (CR), su gestione del Personale, primo anno Gualtieri caratterizzato da mancanze

- Blocco delle graduatorie dei concorsi avviati dalla precedente consiliatura nel 2021, nessun concorso per colmare il sottorganico che affligge il corpo di polizia locale fino al 2024 e "pessima gestione dello smart working, considerato dalla Giunta Raggi un prezioso strumento di modernizzazione della macchina amministrativa capitolina e derubricato dall'attuale Campidoglio a trazione dem a questione di second'ordine. Sono alcune delle note negative che hanno caratterizzato questo primo anno di amministrazione Gualtieri, finora protagonista di una discutibile gestione nel settore del personale capitolino". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della lista civica Raggi, Antonio De Santis. "Le uniche note positive - le programmate stabilizzazioni del personale scolastico, che comunque va ampliato, e i concorsi per dirigenti di cui Roma Capitale necessita - non bastano a colmare le lacune di questo primo anno, in cui è stato altresì interrotto il dibattito sul nuovo ordinamento professionale per la polizia locale e la ciclicità delle progressioni economiche orizzontali. Seri problemi si registrano anche riguardo la riduzione degli stanziamenti destinati alla scuola di formazione capitolina e l'immobilismo in materia di contrattazione integrativa". (Com)