Speciale scuola: Lazio, Regione, altri 4,3 milioni per scuolabus elettrici a piccoli Comuni

- Con ulteriore delibera della Giunta Regionale del Lazio verranno destinati altri 4 milioni e 300 mila euro al bando per la fornitura di scuolabus elettrici ai piccoli Comuni, "che abbiamo promosso come Ufficio di Scopo per i Piccoli Comuni e i Contratti di Fiume". Così in una nota Cristiana Avenali, Responsabile piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio. "È un intervento in cui crediamo molto e per questo dopo lo stanziamento iniziale di circa 3 milioni di euro, vista l’enorme adesione, abbiamo continuato a lavorare per ottenere maggiori risorse e per soddisfare quante più domande possibili - spiega Avenali -. Siamo arrivati oggi a destinare al bando un totale di circa 8 milioni e 800 mila euro, un risultato veramente oltre ogni aspettativa che ci permetterà di soddisfare almeno un terzo delle domande pervenute”. (Com)