Speciale scuola: Valditara, ascolteremo ragioni studenti che protestano

- "Ascolteremo le ragioni degli studenti e cercheremo di capire perché scendono in piazza". Lo ha detto ministro dell'Istruzione e del Meriro Giuseppe Valditara ai microfoni di Radio Rai1. "Merito significa dare un'opportunità a chiunque per tirar fuori il meglio di sé - ha spiegato il ministro -. Se questo preoccupa, sono preoccupato pure io. Significa non avere il coraggio di aiutare le scelte per fa sì che ci sia un'opportunità per tutti i ragazzi", ha concluso. (Rin)