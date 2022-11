Speciale scuola: occupato il liceo artistico Enzo Rossi al quartiere Collatino, polizia sul posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato occupato dagli studenti il liceo artistico Enzo Rossi, in via del Frantoio a Roma, nel quartiere Collatino. Gli studenti, con il supporto dell'Organizzazione studentesca d'alternativa (Osa), hanno esposto uno striscione bianco, con scritte nere e rosse, e su cui - accanto a una stella rossa - si legge: "Enzo Rossi occupato". Un altro cartello più piccolo, di colore rosso, riporta in nero la scritta Osa. La struttura, a quanto si apprende, è sorvegliata dalla polizia arrivata sul posto nelle prime ore del mattino. In una nota l'Osa spiega: "La repressione non ci ferma, da anni gli studenti vivono sulla propria pelle la mancanza di laboratori e materiali, necessari per la formazione scolastica". Gli studenti protestano anche contro "un'edilizia fatiscente e la privazione di spazi che necessita manutenzione". (Rer)