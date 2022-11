Speciale scuola: Sardegna, riparte il doposcuola promosso dalla Caritas diocesana Ales-Terralba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto per il doposcuola "Un passo avanti" promosso dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba per bambini e ragazzi, provienienti da tutti i paesi della Diocesi di Ales-Terralba. L'attività inizierà nei prossimi giorni: a Terralba, lunedi 7 novembre alle 15, a Sardara, martedí 8 novembre alle 15, ad Ales, Giovedi 10 novembre alle 15. Nelle sedi di Terralba, nell’oratorio parrocchiale, piazza San Ciriaco, ad Ales, nel Centro Famiglia San Giuseppe e a Sardara nell’oratorio San Tarcisio, i bambini si ritroveranno per fare i compiti, esperienze laboratoriali, divertirsi e crescere. L’iniziativa è inserita nel progetto “Abbi Cura di lui 2021-2022”, che comprende molteplici attività di supporto socio-educativo, finanziato da Caritas Italiana con i fondi dell’8xMille alla Chiesa cattolica e dalla Fondazione di Sardegna. Il progetto della Caritas rafforza il lavoro degli oratori parrocchiali, delle società sportive, delle esperienze associative, e in armonia con essi, mira a a far affrontare in modo più sereno lo studio e la formazione in un contesto di socializzazione tra pari, con il supporto di educatrici professionali competenti e appassionate. Nel doposcuola, percorso che coinvolge anche le famiglie, lo studio e la formazione possono essere vissuti con il supporto di educatrici professionali formate per questo progetto. (Rsc)