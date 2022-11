Sanità: Fd'I Lazio, sinistra scorretta cambia piano aziendale Asl Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaccettabile la decisione di cambiare "per l'ennesima volta il piano Aziendale della Asl di Frosinone. A pochi giorni dalla sua fine la disastrosa Amministrazione di Sinistra del Lazio ancora persevera nella brutta pratica politica di imporre nomi e scelte, già da più parti pubblicamente denunciata". Lo dichiarano in una nota Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fd'I e Daniele Maura consigliere provinciale di Fd'I. "Ricordiamo che il Piano Aziendale vigente è stato approvato nel maggio 2022, sono trascorsi solo cinque mesi, molto meno delle attese che scontano tanti cittadini ciociari per prenotare una prestazione. Sottolineiamo che questo documento indica e disciplina i servizi al pubblico, pianifica ruoli e carriere della dirigenza e del personale sanitario, regola migliaia di dipendenti e molteplici strutture, quindi non può essere varato quasi ogni anno, come accaduto per la Asl di Frosinone dal 2017 ad oggi - si legge nella nota -. Tantomeno essere riformulato in fretta e furia gli ultimi giorni di mandato. Smontare il Piano quando si è già iniziato ad applicarlo al sistema sanitario territoriale, significa anteporre interessi di partito alla qualità delle cure e alla trasparenza della gestione del personale. Ma ormai è chiaro che la giunta Zingaretti sta 'colonizzando' tutti i centri nevralgici del potere regionale per tentare di sabotare l'attività della prossima Giunta. Chi sta per lasciare cerca di ipotecare la Sanità del Lazio per i prossimi tre anni a danno di chi governerà e a scapito di maggiori qualità e quantità nell'assistenza ai pazienti", concludono i consiglieri di Fd'I.(Com)