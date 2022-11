Cop27: Venezuela, presidente Maduro arrivato al vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è arrivato a Sharm el Sheik, Egitto, per partecipare alla conferenza per partecipare ai lavori del summit della Cop27. "Sono stato ricevuto dal presidente della Repubblica araba d'Egitto (Abdel Fattah al Sisi) e dal segretario generale delle Nazioni Unite (Antonio Guterres). Sono molti i temi che discuteremo sull'emergenza del cambio climatico", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. In vista della riunione, Maduro ha a più riprese rivendicato lo sviluppo di un modello economico e produttivo "umanistico" che rispetta la vita sul pianeta, denunciando il capitalismo come il principale responsabile de fenomeno "distruttivo" e "quasi irreversibile" del cambio climatico. (segue) (Vec)