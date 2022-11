Cop27: Venezuela, presidente Maduro arrivato al vertice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, presidente designato della Conferenza, ha fatto sapere che l’obiettivo dell’evento è passare dalla negoziazione e pianificazione alla realizzazione degli obiettivi posti nelle passate edizioni. Le questioni che verranno discusse, a detta del ministro, riguarderanno, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione delle ripercussioni negative, i danni causati dal cambiamento climatico e i possibili finanziamenti. I lavori del vertice, che prendono il via oggi, con sessioni di alto livello che vedono protagonisti capi di Stato e di governo, dureranno fino al giorno successivo. Vi saranno tre tavole rotonde e i leader partecipanti pronunceranno discorsi per spiegare gli sforzi dei propri Paesi pianificati e profusi per affrontare le ripercussioni del cambiamento climatico. (segue) (Vec)