Migranti: Sos Humanity, sbarco immediato per i restanti 35 a bordo

- Sos Humanity chiede lo sbarco immediato dei restanti 35 sopravvissuti a bordo di Humanity 1 e sta intraprendendo un'azione legale contro l'ultimo decreto del governo italiano. Lo scrive in una nota la Ong che annuncia la conferenza stampa alle 13 al porto di Catania. "In questa conferenza stampa illustreremo la situazione in cui si trovano attualmente i naufraghi a bordo dell'Umanità 1 e come noi, da organizzazione non governativa di ricerca e soccorso, stiamo rispondendo al decreto trasmessoci dal governo italiano". Ieri dalla Humanity sono stati fatti sbarcare 144 migranti dei 179 che erano a bordo. (Rin)