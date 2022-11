Lombardia 2023: Ronzulli (FI), su Moratti non ci sono state promesse disattese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle motivazioni che hanno spinto l'ex vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a dimettersi "dovreste chiederlo a lei". "Magari per una mancata candidatura alla presidenza, ma questo non vuol dire che ci sono state promesse disattese. Non lo posso sapere, non c'ero nel colloquio tra Fontana e Moratti, ma se è andata via perché non può essere candidata torniamo al rammarico di cui parlavo". Lo ha affermato oggi la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, a margine della conferenza stampa dopo giunta che si è tenuta a Palazzo Lombardia. Letizia Moratti ha ricordato Ronzulli, non era in quota a Forza Italia, ma "la scelta arrivava da Regione Lombardia e da Fontana. Era rappresentante del centrodestra, ma in questo momento si colloca dall'altra parte del fiume, con partiti che fanno opposizione al governo", ha concluso Ronzulli. (Rem)