Egitto-Italia: portavoce di Al Sisi a “Nova”, incontro bilaterale con Meloni si farà (2)

- Fonti diplomatiche egiziane hanno fatto sapere ieri a “Nova” che il Cairo si aspetta un “incontro molto fruttuoso” tra i due leader. In particolare, la diplomazia egiziana ritiene che l’incontro con Meloni verterà soprattutto su due temi: primo, l'aumento dell’emigrazione clandestina dall’Egitto verso l’Italia, con gli egiziani ormai al primo posto nella classifica degli sbarchi nel 2021; secondo, il dossier sulla sicurezza delle esportazioni di gas verso l'Italia via nave. Le fonti egiziane non menzionano il caso Regeni, ma si aspettano che Meloni potrebbe porre sul tavolo il tema del rispetto dei diritti umani, così come il dossier della Libia. Al Sisi riceverà più di 100 capi di Stato e di governo partecipanti al summit, cruciale per l’Egitto per almeno tre motivi: primo, dimostrare che l’Egitto è stabile nonostante la crisi del grano e l’aumento dell’inflazione al livello globale; secondo, che la leadership di Al Sisi è salda; terzo, sfruttare l’evento sul clima per far luce sulle possibili ripercussioni della mega-diga costruita dell’Etiopia sul Nilo sulle risorse idriche dell’Egitto. Gli egiziani, inoltre, ritengono che la crisi della siccità in Italia spingerà Meloni a sostenere le istanze dell'Egitto su quest’ultimo tema durante il vertice. (Res)