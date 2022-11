Speciale difesa: Ucraina, Letta, giusto essere in piazza anche a costo di contestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano nel frattempo si è svolta la manifestazione con Renzi e Calenda: “Ovviamente è una piazza diversa. Questa di Roma era chiamata dalla società civile. Quella di Milano è stata più politica, e anche lì hanno partecipato militanti del Pd. Non bisogna fare nessuna polemica o contrapposizione tra le piazze. Sbaglia chi vuole contrapporle e non è un caso che il nostro atteggiamento è di essere in tutte le piazze dove si chiede pace e dove la pace non è equidistante, cioè non mette sullo stesso piano l’invasore e l’invaso". Parlando poi della possibilità che il governo vari un nuovo decreto per l’invio delle armi, il segretario dem ricorda come “nel discorso del dibattito sulla fiducia a Meloni sono stato molto duro sulla linea del governo, ma ho anche detto che su questo tema il nostro atteggiamento sarà in linea con quello che abbiamo fatto dal 24 febbraio in poi, e cioè una ricerca della pace e una difesa delle ragioni degli aggrediti, cioè dell’Ucraina. Soprattutto noi siamo un partito europeo e che sta nella maggioranza che sostiene la Commissione europea, e quindi le scelte che faremo saranno in linea con quelle dell’Europa. Se il governo sarà in linea con la Ue, troverà il nostro consenso, con l’obiettivo che la difesa dell’Ucraina porti alla cessazione delle ostilità”. Infine sulle regionali e su una possibile linea comune con Conte e Calenda, Letta precisa: “Le elezioni regionali sono quattro: Friuli, Lombardia, Lazio e Molise, e sono quattro situazioni completamente diverse tra loro. Non è immaginabile uno schema calato da Roma su questi quattro territori. Questo lo posso dire con tutta la forza che ho, e saranno i gruppi dirigenti regione per regione a valutare le situazioni a livello locale”. (Rin)