Speciale difesa: Somalia, esplode autobomba davanti un campo di addestramento militare, almeno 5 morti

- Cinque persone sono state uccise ed almeno altre undici sono rimaste ferite in un attentato suicida effettuato da miliziani di Al Shabaab contro un campo di addestramento militare situato nella capitale Mogadiscio. Lo ha riferito all'agenzia di stampa somala "Sonna" l'ufficiale Mohamed Abdullahi, spiegando che un'autobomba è stata fatta esplodere all'ingresso del campo, provocando un bilancio ancora in aggiornamento. L'attentato è stato rivendicato da Al Shabaab. Venerdì, il governo ha fatto sapere che l'esercito somalo e le milizie dei clan alleati hanno ucciso almeno 100 combattenti di al Shabaab in pesanti combattimenti avvenuti nella regione centrale di Hiran, dove l'esercito somalo ha avviato ad agosto una massiccia offensiva contro i militanti jihadisti. Il portavoce del ministero della Difesa, Abdullahi Ali Anod, ha precisato che i combattimenti hanno avuto luogo nei villaggi di Garas Magan e El Hareeri, situati a circa 15 chilometri dalla città strategica di Adan Yabal della provincia del Medio Scebeli, che le forze di sicurezza hanno conquistato all'inizio della settimana. Al Shabaab, da parte sua, ha rivendicato l'uccisione di decine di militari dell'esercito e ha denunciato che otto dei loro combattenti sono stati uccisi in un raid aereo Usa. Al Shabaab è sotto pressione dal mese di agosto, quando il presidente Hassan Sheikh Mohamud ha iniziato una vasta offensiva concertata contro le milizie jihadiste, sostenuta dagli Stati Uniti e dalle milizie dei clan conosciuti localmente come macawisley, o "uomini con parei". Come rappresaglia, al Shabaab ha intensificato i suoi attacchi e ha rivendicato la responsabilità di due autobombe esplose la scorsa settimana nei pressi del ministero dell'Istruzione a Mogadiscio che hanno provocato la morte di almeno 120 persone. (Res)