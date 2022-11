Francia: Sncf non farà appello per condanna su incidente del 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore pubblico delle ferrovie francesi (Sncf) ha annunciato che non farà ricorso contro la condanna ricevuto il 26 ottobre per la catastrofe avvenuta nel 2013 a Bretigny-sur-Orge dove hanno perso la vita sette persone per un incidente sulla tratta Parigi-Limoges. Lo ha reso noto l'azienda, spiegando di aver preso questa decisione per "rispetto delle vittime". La Sncf dovrà quindi pagare una multa da 300 mila euro per aver trascurato la manutenzione di un elemento sulla ferrovia.(Frp)