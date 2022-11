Agroalimentare: Italmercati e Intesa Sanpaolo insieme per competitività mercati all’ingrosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercati all’ingrosso tanto possono fare per la ripresa economica come dimostra lo stato di avanzamento dei progetti di efficientamento dei mercati italiani, coerentemente con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. “La sfida - aggiunge Pallottini - è fare in modo che i gestori dei mercati all’ingrosso, pubblici e privati, riescano a mettere a terra i 150 milioni di fondi del Pnrr per lo sviluppo della logistica, usufruendo delle forme di sovvenzione diretta a fondo perduto e garantendo così l’efficientamento e la riduzione degli impatti ambientali e un rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture mercatali”. “Essere a fianco di Italmercati conferma la volontà di Intesa Sanpaolo di rappresentare il punto di riferimento per il settore agroalimentare italiano", sottolinea Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, che conclude: "Vogliamo supportare le aziende nel superare anche questo periodo di tensioni per continuare ad accompagnarle nelle transizioni green e digitale e sui mercati esteri con i nostri prodotti finanziari e la consolidata esperienza dei nostri professionisti offrendo supporto nel cogliere le opportunità dei bandi del Pnrr”. (Rin)