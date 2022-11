Kosovo: attesa per la protesta di domani nelle municipalità a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle municipalità del nord del Kosovo, le bandiere serbe sventolano da ieri sulle strade e sui terrazzi di case e appartamenti, nell'ambito dei preparativi per la protesta annunciata dalla Lista serba per domenica alle 12. Secondo il portale “Kosovo Online”, la protesta più importante è quella prevista a Mitrovica Nord, dove i partecipanti alla protesta indosseranno la bandiera serba. Il sindaco di Mitrovica Nord, Milan Radojevic, ha affermato in precedenza che i serbi "dimostreranno unità nazionale e devozione allo stato unico della Serbia" durante la manifestazione. Il leader della Lista serba Goran Rakic ha annunciato ieri la protesta di domenica e ha affermato che sarà una "resistenza popolare democratica e non violenta", pur ammettendo di non sapere “in cosa potrà trasformarsi" la manifestazione. Come ha spiegato, "l'ultima goccia" è stata la sospensione del direttore della polizia del nord del Kosovo, Nenad Djuric, perché si è rifiutato di scrivere rimproveri ai serbi che non hanno reimmatricolato i loro veicoli secondo la decisione delle autorità di Pristina. Sia gli Stati Uniti, sia l’Unione europea hanno chiesto il rinvio dell’adozione di tale misura. (Alt)