Kosovo: premier Kurti, sinora 843 segnalazioni per targhe illegali, nessun incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Aljbin Kurti ha affermato oggi che la polizia ha emesso 843 segnalazioni nei confronti di conducenti di auto con targa illegale e che non ci sono stati incidenti o denunce. In un tweet, Kurti ha detto di aver avuto una buona conversazione con l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, nella tarda serata di sabato, sottolineando che non c'è alternativa al dialogo e al rispetto delle istituzioni. "L'ho informato che la polizia ha sinora emesso 843 segnalazioni ai conducenti di auto con targa illegale, senza che ci fossero incidenti o denunce", ha scritto Kurti. (Alt)