Serbia: ambasciatore Usa, recenti avvenimenti minano progressi in dialogo mediato da Ue

- Gli Stati Uniti concordano con l'Unione Europea sul fatto che i recenti avvenimenti nelle relazioni tra Kosovo e Serbia mettono in pericolo gli importanti progressi realizzati nel dialogo mediato da Bruxelles. Lo ha detto l'ambasciatore statunitense in Serbia, Christopher Hill, in risposta a una domanda dell’emittente televisiva “N1”. “Il ritiro dei serbi dalle istituzioni del Kosovo non è una soluzione alle attuali controversie e ha il potenziale per intensificare ulteriormente le tensioni sul terreno. Gli Stati Uniti si uniscono quindi all'Ue nell'invitare la Serbia e i rappresentanti dei serbi del Kosovo a onorare gli impegni presi dal dialogo e a tornare ai loro incarichi nelle istituzioni del Kosovo, comprese la polizia, la magistratura e le amministrazioni locali”, ha affermato Hill. L’ambasciatore, inoltre, ha detto che gli Stati Uniti si uniscono all'Ue chiedendo alle autorità del Kosovo di adempiere ai loro obblighi senza indugio, il che significa che il processo di reimmatricolazione dei veicoli dovrebbe essere prorogato e qualsiasi misura punitiva nei confronti dei proprietari di targhe “KM” dovrebbe essere sospesa fino a che le parti non risolveranno il problema. "Ciò significa anche che i negoziati per l'istituzione dell'Associazione delle municipalità serbe dovrebbero iniziare immediatamente, il che è un obbligo legale vincolante per il Kosovo". La continua mancata attuazione di questo obbligo mina il principio dello Stato di diritto e danneggia la reputazione e la credibilità del Kosovo", ha affermato Hill. (Seb)