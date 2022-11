Serbia-Kosovo: Vucic, decisione serbi di boicottare istituzioni di Pristina è storica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo pregato il comandante ungherese della Kfor di entrare nel nord per parlare con i serbi in modo che gli albanesi non entrassero", ha detto Vucic, aggiungendo che i serbi hanno poi rimosso le barricate dalle strade su sua personale richiesta, adducendo al fatto che a Bruxelles si sarebbero svolti dei negoziati con le autorità di Pristina. Tuttavia ai negoziati ha fatto seguito il vertice del Processo di Berlino che si è svolto nella capitale tedesca la scorsa settimana: questo appuntamento, secondo il presidente serbo, invece di essere un momento di dialogo è diventato una causa di scontro. "Quel giorno a Berlino, per umiliarci fino in fondo, Kurti ha dichiarato di non essere interessato all'Associazione dei comuni serbi e che non diventerà mai una realtà”, ha detto Vucic facendo riferimento alle dichiarazioni del primo ministro kosovaro. L'Associazione delle municipalità serbe nel nord del Kosovo è uno dei principali risultati negoziali dei colloqui fra Belgrado e Pristina mediati dall'Ue. Tuttavia, l'Associazione non è mai stata costituita in quanto ritenuta anticostituzionale dalle autorità di Pristina. (segue) (Res)