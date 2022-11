Serbia-Kosovo: Vucic, decisione serbi di boicottare istituzioni di Pristina è storica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia ha anche affermato che la situazione in Kosovo si calmerà "se gli Stati Uniti agiranno in modo giusto e corretto, in modo che Kfor ed Eulex (le missioni di Nato e Ue in Kosovo) svolgano le attività di polizia nel nord. Se saranno gli albanesi a iniziare tali attività, temo che ciò porterà a un disastro", ha avvertito Vucic. Secondo il capo dello Stato non esiste un "piano B" per Serbia e serbi in Kosovo, aggiungendo di aver pregato giudici e pubblici ministeri di non lasciare immediatamente le istituzioni del Kosovo. (Res)