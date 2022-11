Calcio: Roma candidata a ospitare Europei 2032, assessore Sport "occasione unica per città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Roma si è candidata a ospitare i campionati europei di calcio 2032. Lo riferisce in una nota l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, facendo sapere che l'iniziativa è stata intrapresa dal sindaco Roberto Gualtieri. "Metteremo in campo la nostra straordinaria expertise nell'organizzazione dei grandi eventi, siamo pronti a svolgere un ruolo importante - spiega Onorato -. Ospitare questo prestigioso appuntamento sportivo internazionale rappresenterebbe per la nostra città un'occasione unica, sia per rinnovare gli impianti sia in termini di promozione turistica. Ringraziamo il presidente della Figc Gabriele Gravina per l'attenzione e per l'ottimo lavoro a sostegno del progetto. Sarebbe un ennesimo grande appuntamento internazionale in grado di generare importanti ricadute economiche e sull'occupazione". (Rer)