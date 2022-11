Romania: ministro Energia, superata soglia dei tre miliardi di metri cubi di gas stoccati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha superato la soglia dei tre miliardi di metri cubi di gas stoccati, un record assoluto. Lo ha annunciato il ministro romeno dell'Energia, Virgil Popescu, in un post su Facebook. Secondo Popescu, in data odierna risultano 3,7 miliardi di metri cubi di gas negli impianti, il che significa il 97,75 per cento della capacità totale. "Quest'inverno non avremo problemi con il gas. La popolazione e l'economia non ne risentiranno", ha affermato Popescu. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, la Romania ha 701 milioni di metri cubi di gas in più in stoccaggio. Il 17 settembre è stata raggiunta la soglia minima approvata per la Romania nel nuovo regolamento della Commissione Europea, dell'80 per cento. (Rob)