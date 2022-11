Uganda: bombardati nascondigli dei ribelli Adf al di fuori dell'area operativa concordata con Kinshasa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aviazione dell'Uganda ha bombardato i nascondigli delle Forze democratiche alleate (Adf) in regioni al di fuori dell'area operativa precedentemente concordata con le autorità della Repubblica democratica del Congo (Rdc). È quanto annunciato su Twitter dal presidente ugandese Yoweri Museveni, precisando che il gli attacchi sono stati effettuati lo scorso 4 novembre, d'accordo con il governo di Kinshasa, e hanno causato la distruzione di un "grande campo terroristico". Museveni, che ha condiviso le immagini dell'operazione aerea, ha affermato che i militanti sono fuggiti dal confine delle operazioni congiunte, rendendo necessarie offensive di precisione contro di loro. "I terroristi ignoranti non sanno che in pochi minuti - non ore - possiamo raggiungere con un fuoco mortale molte aree, ben oltre la linea del limite dello sfruttamento", ha detto il capo di Stato ugandese, impegnandosi a proseguire l'operazione congiunta lanciata un anno fa con l'esercito della Rdc per contrastare i militanti ribelli che il governo di Kampala ha accusato di essere responsabili di una serie di attentati che hanno colpito la capitale Kampala nel novembre dello scorso anno. (Res)