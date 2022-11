Malta: consegnato al porto di La Valletta il pattugliatore Opv P71 del Cantiere Navale Vittoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le nostre capacità progettuali e costruttive sono riassunte in questa imbarcazione da record -commenta Paolo Duò, presidente del Cantiere Navale Vittoria- Abbiamo realizzato un Opv capace di rispondere a tutte le richieste di una committenza particolarmente rigorosa e attenta al rispetto di elevatissimi standard tecnici e di performance. Da oggi l'ingegneria e la tecnica costruttiva italiane saranno al servizio delle Forze Armate della Repubblica di Malta. Con grande onore affidiamo al Governo maltese, che ringraziamo nuovamente per la fiducia accordata, un pattugliatore che garantirà alle Armed Forces of Malta uno strumento di grande supporto alle operazioni di sorveglianza e controllo nel cuore del Mediterraneo". (Com)