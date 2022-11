Italia-Libia: primo colloquio Tajani-Magoush, "lavoriamo insieme per il contrasto al traffico di esseri umani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa mattina la prima conversazione telefonica tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e la ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Najla el Mangoush. "La Libia è un Paese amico dell'Italia. Rafforzare la cooperazione a tutto campo. Impegno per la stabilizzazione del Paese. Lavoriamo insieme per il contrasto al traffico di esseri umani", ha detto Tajani, secondo quanto riferisce un la Farnesina via Twitter.(Res)