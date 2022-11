Roma: slitta di due settimane l’accensione dei riscaldamenti, si parte il 21 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Si accendono il 21 novembre, anziché oggi, i riscaldamenti a Roma. L’attivazione degli impianti termici nella Capitale, per ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, è stata posticipata di due settimane rispetto a quanto previsto dal governo e lo spegnimento, che passa dal 7 aprile al 31 marzo, sarà anticipato di una settimana. Il Lazio, secondo il piano di riduzione dei consumi varato nei mesi scorsi dal governo, si trova in fascia D: equivale a dire che i caloriferi possono essere accesi dall’8 novembre al 7 aprile, per un massimo di 11 ore al giorno e a temperature massime consentite di 18 gradi, più due di tolleranza, in edifici destinati ad attività industriali e artigianali, e di 20 gradi, più due di tolleranza, nelle altre strutture. (segue) (Rer)