Roma: slitta di due settimane l’accensione dei riscaldamenti, si parte il 21 novembre (2)

- L’ordinanza sindacale abbassa di un grado la temperatura massima consentita e porta a 10 ore al giorno, tra le 5 e le 23, la fascia oraria giornaliera in cui è possibile accendere i riscaldamenti. Deroghe sono previste per ospedali e strutture sanitarie, attività industriali e artigianali nelle quali una modifica del sistema di riscaldamento rischia di ostacolare la produzione, piscine e saune, edifici alimentati con fonti rinnovabili, sedi di organizzazioni diplomatiche e internazionali, a meno che non rispondano alle regole di uno stabile condominiale. Fuori dalle ulteriori restrizioni anche le scuole comunali, quindi asili nido e materne, dove l’unico provvedimento è l’abbassamento di un grado della temperatura massima consentita: i riscaldamenti potranno essere accesi a un massimo di 19 gradi più due di tolleranza. (Rer)