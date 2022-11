I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia-Venezuela: attesa per oggi la ripresa dei collegamenti aerei - È attesa per oggi la riapertura dei voli tra Colombia e Venezuela, uno dei tasselli della ricomposizione dei rapporti diplomatici e commerciali tra i due Paesi.. “Il governo venezuelano ci informa che da lunedì inizieranno le operazioni aeree tra Colombia e Venezuela. La nostra compagnia aerea statale Satena volerà da Bogotá a Caracas, e la compagnia venezuelana Turpial opererà la rotta Caracas-Bogotá”, aveva annunciato la settimana scorsa l'ambasciatore della Colombia a Caracas, Armando Benedetti. La riapertura dei voli tra i due Paesi, che con l'arrivo di Gustavo Petro alla presidenza della Colombia hanno riavviato i rapporti diplomatici, era inizialmente attesa per il 26 settembre. L'annuncio segue la recente visita del presidente colombiano Gustavo Petro in Venezuela per incontrare l'omologo Nicolas Maduro. L'incontro è stato il primo di alto livello tra i due Paesi, dopo quattro anni di interruzione dei rapporti diplomatici. (segue) (Res)