- Cop27: Colombia, presidente Petro lancerà appello in difesa Amazzonia - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, partecipa alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambio climatico (Cop 27), che si tiene oggi a Sharm el-Sheik, in Egitto. Nei tre minuti di intervento previsti, il capo dello Stato colombiano dovrebbe lanciare un nuovo appello alla salvaguardia della foresta amazzonica, uno dei principali interessi della sua azione politica. Petro sarà anche uno dei tanti presidenti presenti a un incontro di lavoro su carbonio e biodiversità, e parteciperà a diversi bilaterali sui temi della conservazione ambientale. Il presidente colombiano avrà anche una riunione a porte chiuse con il presidente della Confederazione elvetica, Ignazio Cassis. In Egitto è inoltre prevista la firma di un accordo tra il ministero delle Miniere ed Energia della Colombia e la Banca centrale Europea. (segue) (Res)