- El Salvador: cancellare le bande dalla memoria collettiva, governo distrugge le tombe dei criminali - Il presidente del Salvador, Nayib Bukele, ha ordinato la distruzione delle tombe recanti i simboli delle bande criminali di appartenenza dei defunti, un modo per cancellare l'immagine delle bande armate dalla memoria collettiva del Paese. "Distruggere le bande che erano così radicate nella società salvadoregna non è un lavoro facile. Di fatto si è sempre creduto fosse impossibile", ha scritto Bukele in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Per riuscirci occorre sviluppare molte azioni in contemporanea. Una di queste è distruggere i loro simboli, il loro senso di appartenenza, la loro memoria", ha aggiunto il presidente a commento di un lungo video nel quale si vedono impiegati pubblici abbattere le lapidi con i simboli di alcune delle più note organizzazioni armate, a partire da quelli della "Mara Salvatrucha". La lotta alle bande criminali, con metodi spesso criticati per la loro durezza, è da tempo in cima all'agenda politica di Bukele, che rivendica una riduzione drastica del numero di omicidi commessi durante il suo governo. (segue) (Res)