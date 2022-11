I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: fonti stampa, Petro ha chiesto a Maduro garanzie per presidenziali 2024 in Venezuela - Nel corso dell'incontro avuto a inizio mese a Caracas, il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha chiesto all'omologo venezuelano Nicolas Maduro, garanzie sulla correttezza delle elezioni del 2024. Lo scrive la testata colombiana "Caracol Radio" citando fonti a conoscenza del dossier. Petro avrebbe proposto a Maduro un accordo contenente condizioni per il rispetto dei diritti dei partecipanti al voto, un documento da portare a Città del Messico, sul tavolo dei negoziati tra governo e opposizioni venezuelane che dovrebbe reinsediarsi a breve. L’obiettivo principale del nuovo round di negoziati dovrebbe essere quello di preparare il terreno per le elezioni presidenziali in programma nel 2024. Giunge infatti a scadenza il mandato di Nicolas Maduro, la cui elezione - nel 2018 - è stata denunciata come viziata da irregolarità, soprattutto per le restrizioni alla possibilità di accesso alle opposizioni. (segue) (Res)