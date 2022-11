I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicaragua: elezioni municipali, osservatorio denuncia pressioni sui cittadini per recarsi alle urne - L’osservatorio nicaraguense sui processi elettorali Urnas abiertas ha denunciato pressioni sui cittadini da parte di persone vicine al governo di Daniel Ortega per indurli a recarsi alle urne nelle elezioni amministrative tenute ieri. Secondo quanto denuncia l’osservatorio, si è assistito a una “coercizione senza precedenti casa per casa”, soprattutto tra i lavoratori statali e i beneficiari di programmi sociali. “Le pressioni hanno raggiunto, oltre alle famiglie dei lavoratori statali, anche studenti delle università pubbliche, medici degli ospedali pubblici, commercianti, trasportatori e familiari dei caduti di guerra, minacciati di perdere benefici e permessi qualora non si fossero recati a votare”, ha denunciato Ivana Alvarez, di Urnas abiertas, secondo quanto riferisce il quotidiano “La Prensa”. Ciononostante la partecipazione al voto è stata molto bassa. Solo il 17,3 per cento dei nicaraguensi si è recato alle urne, secondo l'osservatorio. (Res)