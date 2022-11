I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: al via in Kenya i colloqui su attuazione accordo di pace Tigrè, focus su disarmo e accesso umanitario - Riprende oggi a Nairobi il processo di mediazione tra le parti in conflitto nel Tigrè, dopo l'accordo di cessate il fuoco firmato a Pretoria mercoledì 2 novembre. Al centro degli incontri, ospitati dal Kenya e che proseguiranno sotto la mediazione dell'Unione africana, ci saranno il disarmo e l'accesso umanitario alla regione tigrina. L'arrivo dei partecipanti è stato confermato questa mattina su Twitter dall'ex presidente keniota e facilitatore dei colloqui Uhuru Kenyatta, precisando che il dialogo prevede dopo Nairobi tappe nella capitale tigrina Macallè e ad Addis Abeba, nella speranza di finalizzare l'accordo nella capitale federale. "Ora siamo a Nairobi. Poi Macallè nel Tigrè e speriamo di finalizzare ad Addis Abeba", ha scritto Kenyatta. Il 2 novembre, le parti in conflitto hanno firmato un accordo per la cessazione permanente delle ostilità al termine dei colloqui di pace che si sono svolti a Pretoria, in Sudafrica, con la mediazione dell’Unione africana. (segue) (Res)