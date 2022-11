I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanzania: schianto lago Vittoria, oggi premier Majaliwa presiede cerimonia funebre a Bukoba - Il primo ministro della Tanzania, Kassim Majaliwa, presiederà oggi una cerimonia funebre allo stadio di Bukoba in omaggio alle 19 persone morte nello schianto di un piccolo aereo sul lago Vittoria. Lo ha riferito al quotidiano locale "The Citizen" il commissario regionale Albert Chalamila, all'indomani dell'incidente che è costato la vita a 19 persone sulle 43 che viaggiavano sull'aereo. Il volo, operato dalla compagnia tanzaniana Precision Air, era decollato dalla città costiera di Dar es Salaam e si stava avvicinando all'aeoroporto di Bukoba. "Siamo riusciti a salvare un certo numero di persone", aveva detto ai giornalisti il comandante della polizia della provincia di Kagera, William Mwampaghale, spiegando che il velivolo ha iniziato a riscontrare problemi quando si trovava a circa 100 metri da terra, anche a causa del maltempo. L'aereo è quindi precipitato in acqua. Ieri in serata Majaliwa ha fatto saper che tutti i corpi erano stati recuperati dalla carcassa dell'aero e annunciato l'avvio delle operazioni di identificazione degli effetti personali dei passeggeri.