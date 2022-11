I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: lotta ai gruppi armati, arrivati a Goma prime forze dell'esercito del Kenya - I primi contingenti delle Forze di difesa del Kenya (Kdf) schierate in Repubblica democratica del Congo (Rdc) nel quadro della Forza regionale della Comunità dei Paesi dell'Africa orientale (Eac) sono arrivati a Goma, capoluogo della provincia del Nord-Kivu. Lo riferiscono fonti di "Africa Intelligence", dopo che lo scorso 2 novembre il presidente keniota William Ruto ha presieduto a Nairobi la cerimonia di presentazione del battaglione dell'esercito che partirà alla volta del Paese vicino, con l'obiettivo di sostenere il governo di Kinshasa nella sua lotta contro i gruppi armati attivi nell'est congolese. Il dispiegamento delle truppe keniote è stato annunciato l'1 novembre in una nota dalle stesse Forze di difesa keniote, e fa seguito a una decisione approvata e adottata dai leader regionali durante il Terzo conclave dei Capi di Stato Eac sulla pace e la sicurezza nella Rdc orientale, tenutosi a Nairobi a giugno scorso. Al termine del vertice è stato deciso di disporre di una Forza regionale della Comunità dell'Africa orientale (Eacrf) nel tentativo di mettere un freno alla recrudescenza di violenze nell'est dall'Rdc. A fine ottobre indiscrezioni riportate dalla stampa congolese avevano ipotizzato il ritiro delle truppe keniote dalla forza congiunta, voci tuttavia mai confermate ufficialmente e in ogni caso ora smentite. (segue) (Res)