I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Etiopia: governo federale e tigrini aprono linea telefonica diretta - Il governo federale etiope e le forze del Fronte di liberazione popolare del Tigrè hanno stabilito una linea telefonica diretta a seguito della tregua armata concordata il 2 novembre a Pretoria, in conclusione dei colloqui di pace mediati dall'Unione africana (Ua). Lo ha detto ai media l'Alto rappresentante dell’Ua per il Corno d’Africa ed ex presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, che mercoledi scorso ha annunciato l'intesa in una conferenza stampa. Il capo mediatore del dialogo ha precisato che i quattro punti previsti dall’accordo sono la cessazione delle ostilità il prima possibile, il disarmo totale, il ripristino dei servizi, l’accesso senza ostacoli degli aiuti umanitari e la protezione di donne e bambini. “Oggi sono passati due anni dallo scoppio della guerra. L’Ua ha persistito nel tentativo di portare la pace e 14 mesi fa mi ha nominato Alto rappresentante per promuovere la pace”, ha detto Obasanjo, ricordando di essere stato in visita nel Tigrè otto volte durante i due anni di conflitto. “Questa non è la fine del processo di pace, ma il suo inizio”, ha detto l’inviato. (segue) (Res)