I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Trasporto aereo: Kenya Airways minaccia azione legale contro piloti in sciopero - La direzione di Kenya Airways ha minacciato di avviare un'azione disciplinare contro i piloti che stanno scioperando da sabato contro il mancato versamento di contributi. In una nota, la compagnia di bandiera ha dichiarato che lo sciopero è illegale e che la sospensione delle attività da parte dei 400 piloti aderenti alla protesta equivale ad un sabotaggio economico del Paese. Nel fine settimana Kenya Airways ha cancellato 56 voli in partenza dall'aeroporto internazionale di Nairobi, che hanno lasciato a terra circa 12mila passeggeri. I piloti lamentano un mancato ascolto delle loro rivendicazioni da parte della compagnia, mentre quest'ultima ha minacciato ripercussioni legali o licenziamenti contro gli scioperanti e avvertito che la finestra dei negoziati "sta per chiudersi". Ieri il ministero del Lavoro keniota ha affermato che la compagnia aerea è "libera di adottare le misure legali necessarie contro i suoi piloti", e ha sostenuto che il governo - maggiore azionista della compagnia - ha investito quasi 500 milioni di dollari per mantenere in vita il vettore negli ultimi tre anni. Lo sciopero, hanno detto i piloti, proseguirà fino a quando le loro richieste non saranno soddisfatte. (Res)