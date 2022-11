© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: esportazioni a ottobre in calo per la prima volta in oltre due anni - Le esportazioni della Cina sono diminuite dello 0,3 per cento nel mese di ottobre rispetto al 2021, attestandosi a 298,3 miliardi di dollari e segnando il primo calo da maggio 2020. Lo si apprende dai dati pubblicati dall’Amministrazione generale delle dogane, che riflettono la persistente crisi del settore immobiliare, la pressione sul comparto manifatturiero, l’indebolimento della domanda e l’impatto del Covid-19. Il dato risulta in calo rispetto alla crescita del 4,3 per cento attesa dagli analisti e all’aumento del 5,7 per cento registrato a settembre. Nello stesso periodo le importazioni sono diminuite dello 0,7 per cento rispetto al 2021, in calo rispetto alle aspettative di crescita dello 0,1 per cento e all’aumento dello 0,3 per cento registrato a settembre. Il surplus commerciale nel mese di ottobre è stato di 85,15 miliardi di dollari contro gli 84,75 miliardi di dollari registrati a settembre. Il mese scorso le esportazioni della Cina verso i Paesi aderenti all’Associazione del sud-est asiatico (Asean) sono aumentate del 20,3 per cento annuo a 48,9 miliardi di dollari, mentre quelle verso l’Unione europea hanno registrato un calo di 9 punti percentuali, attestandosi a 44,1 miliardi di dollari. Le spedizioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 12,6 per cento arrivando a 47 miliardi di dollari. Nello stesso periodo il deficit commerciale con la Russia è aumentato di quasi 40 punti percentuali arrivando a 2,8 miliardi di dollari. (segue) (Res)