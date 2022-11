© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: pil in crescita del 5,72 per cento nel terzo trimestre - Il prodotto interno lordo dell'Indonesia è cresciuto del 5,72 per cento tra luglio e settembre, grazie a un progressivo aumento delle esportazioni. L'Agenzia statistica centrale indonesiana ha riferito oggi che nel terzo trimestre l'economia ha esibito una ulteriore accelerazione rispetto alla crescita del 5,44 per cento registrata nel secondo trimestre, a dispetto di una maggiore inflazione. Il dato relativo al terzo trimestre è però leggermente inferiore alla media delle previsioni formulate dagli economisti (5,89 per cento). I consumi privati, che rappresentano la metà dell'economia indonesiana, sono cresciuti del 5,39 per cento nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le esportazioni sono cresciute del 21,6 per cento. (Res)