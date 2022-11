I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cultura: Sangiuliano, domeniche gratuite nei musei vanno mantenute - Grande affluenza di visitatori nei musei e nei parchi archeologici statali per la prima domenica gratuita di novembre. I dati di affluenza di ieri - si legge in una nota - confermano il trend positivo degli ultimi mesi e il ritorno ai livelli pre-pandemia per molti istituti su tutto il territorio nazionale. "Dati molto positivi che confermano che le domeniche gratuite vanno assolutamente mantenute - ha commentato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano - e che anzi possiamo pensare a delle altre giornate di gratuità in occasione di alcune date fondamentali per la storia della nostra nazione come il 2 giugno o il 4 novembre". (Rin)