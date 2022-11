Agroalimentare: Lollobrigida, produzione luppolo eccellenza italiana da proteggere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione del luppolo “è un’eccellenza italiana, una ricchezza da proteggere”. Lo ha affermato il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, parlando a margine della conferenza organizzata da Coldiretti in occasione della “Giornata nazionale del luppolo”. Per sostenere il settore brassicolo, ha aggiunto il ministro, bisogna “agire sulla fiscalità ed ovviamente sul costo dell’energia. Il nostro impegno è quello di rendere omogenea la fiscalità italiana a quella europea ed allo stesso tempo sostenere la promozione dei marchi artigianali”. Questo anche legandoli ai territori, per promuovere le bellezze del Paese. Anche perché, ha ricordato in conclusione, come Italia “non siamo competitivi sulla quantità ma sulla qualità”. (Rin)