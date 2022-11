Sardegna: 7 Gal sardi puntano su progetto Cammini dello spirito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Finalmente si stanno sbloccando tutti i progetti di cooperazione che erano fermi e che ci consentono di andare verso una filiera del turismo religioso – ha affermato il presidente del GAL Ogliastra Vitale Pili - un prodotto decisivo per destagionalizzare e diversificare i flussi turistici. Nel caso specifico vediamo la possibilità di creare un sistema di comunità, una rete integrata aperta a tutti i centri che si trovano lungo i percorsi religiosi che in Sardegna sono diversi e tutti intrisi di spiritualità, fonte di conoscenza dei territori e di incontri per il pellegrino e particolarmente curiosi anche per i viaggiatori non credenti”. Possono partecipare gli operatori economici del settore turistico e dei servizi complementari al turismo del territorio del Gal Ogliastra, con sede operativa in uno dei 18 Comuni: Arzana, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Talana, Tertenia, Triei, Ulassai, Ussassai, Urzulei, Villagrande Strisaili. L’impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso le Ccia, con codifica Ateco attinente al settore del turismo e/o dei servizi complementari al turismo. Tempo ultimo per presentare domanda di partecipazione: lunedì 7 novembre 2022 entro le ore 14. (Rsc)